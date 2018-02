Festival de réveillon de Salvador atrai 65 mil no 1º dia

A primeira noite contou com apresentações dos grupos Paralamas do Sucesso, Aviões do Forró, Ara Ketu e Filhos de Jorge e da cantora Ju Moraes. "Começamos o projeto com o pé direito", avalia o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), que ressaltou a ausência de registros policiais graves no evento. "Nos próximos anos, com a festa voltando ao Farol da Barra, queremos transformar o réveillon de Salvador no maior do Brasil."

As comemorações seguem até a noite de 1º de janeiro. No total, serão 18 shows de artistas como Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Anitta, Nando Reis e Olodum. Segundo a prefeitura, os cachês dos músicos foram integralmente pagos pelas cotas de patrocínio vendidas a duas empresas de bebidas, num total de R$ 2,2 milhões.

Na noite da virada, estarão no palco Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. A chegada do ano novo será celebrada, no local, com a queima de 12 toneladas de fogos de artifício, em 15 minutos de show pirotécnico. São esperadas 400 mil pessoas para a festa.

O festival de réveillon de Salvador também está sendo usado como um laboratório para a atuação dos fiscais da prefeitura na verificação do trabalho dos vendedores ambulantes. Assim como será no carnaval, podem ser vendidas na área do evento apenas bebidas das empresas patrocinadoras. Segundo a administração municipal, 480 fiscais fazem as vistorias, em três turnos, e 280 ambulantes foram credenciados para a festa.