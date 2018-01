Festival de tapas no Cantaloup Começa nesta quinta, 24 o Festival de Tapas, Panelinhas e Montaditos do restaurante Cantaloup (R. Manuel Guedes, 474, 3078-3445). A ideia é mostrar que os aperitivos, quando bem feitos, valem por uma refeição. "Fazemos isso na Espanha, passando de bar em bar, comendo coisinhas", diz o chef Eric Marty. O festival terá duração de duas semanas e dois cardápios. No primeiro, entre as opções está a panelinha de camarão, lula e polvo feitos na manteiga de amendoim, e, no segundo, há o croquete de presunto ibérico e trufas negras.