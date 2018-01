Festival de tecnologia apresenta pinguim voador em Londres

O pinguim "ciborgue" exibido durante as celebrações da Royal Society. BBC

Um pinguim voador controlado por controle remoto é uma das atrações do festival que comemora em Londres os 350 anos da Royal Society, uma instituição britânica dedicada à promoção do conhecimento científico.

A ideia do evento é proporcionar o contato direto do público com os cientistas por trás das criações mais inovadoras da Grã-Bretanha.

Um porta-voz da organização afirmou que participam do evento representantes de empresas, de universidades e até de uma escola que criou uma fórmula para transformar óleo utilizado em frituras em biodiesel.

Além do pinguim voador, a exposição destaca uma tela eletrônica que pode ser enrolada e desenrolada.

Outra inovação é um robô que usa um aspirador de pó para "se grudar" à parede. Dessa forma, o protótipo é capaz de subir qualquer superfície e poderia ser usado para inspecionar represas ou para vigilância e segurança.

