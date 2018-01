Festival levado a sério. Com o joystick na mão Os videogames também têm seu Rock In Rio. É o Video Games Live, que reúne desde bandas de rock a orquestras sinfônicas tocando músicas que fazem parte da trilha sonora dos videogames. Maior festival do gênero realizado nos Estados Unidos, o VGL ficou tão grande que agora está se preparando para sair em turnê mundial - e o Brasil faz parte do roteiro. As datas e os locais ainda não foram definidos, mas já é certo que, além do Brasil, o festival desembarque em países como Japão, Itália e China. O VGL já lotou lugares como o Hollywood Bowl, onde dez mil pessoas assistiram à Orquestra Filarmônica de Los Angeles tocando o tema do jogo Super Mario World e de Tomb Raider (que virou filme com Angelina Jolie no papel de Lara Croft). No enorme telão acima do palco, imagens do jogo aparecem, sincronizadas com a música. E em todas as outras cidades onde foi realizado foi assim. Isso é uma prova de que o gênero já está se tornando popular? "É difícil de prever", afirma Tomasz Procków, VJ da banda polonesa Gameboyzz, "mas a gamemusic vai muito bem. Até artistas conhecidos estão fazendo música para games". E cita o exemplo de Trent Reznor, que compôs a trilha sonora do jogo Quake. Além de Reznor, grupos ainda maiores já estão fazendo trilha sonora para videogames. Mark Snow, criador da música de abertura do seriado Arquivo X, fez a música do jogo Syphon Filter: The Omega Strain, para PlayStation 2. E até Danny Elfman, ganhador do Oscar por suas trilhas e compositor do tema dos Simpsons, foi contratado a peso de ouro pela Microsoft para musicar o jogo Fable.