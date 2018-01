Festival SXSW é chance para aparecer

Entre milhares de bandas e exibições de filmes, as startups estarão reunidas na parte tecnológica do festival, o Interactive Festival, onde fica a Startup Village, espaço dedicado a empresários, à mídia especializada e a potenciais investidores. É lá que estará, por exemplo, a Vendly, startup chilena que criou um aplicativo para as pessoas venderem produtos com um tweet - foto, descrição e preço. Interessados entram em contato ou então ajudam a repassar o anúncio. "Queremos levantar um bom investimento para liberar uma experiência melhor", disse ao Link Andres Gottlieb, cofundador do Vendly.