FGV define calendário de seus vestibulares para 2008

A Fundação Getulio Vargas (FGV) abre, a partir do dia 14 de julho, as inscrições para seus vestibulares para os cursos de 2008, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, serão oferecidas 50 em vagas Direito, 60 em Economia, 150 em Administração de Empresas e 50 em Administração Pública. No Rio, são 100 vagas em Direito, 50 em Economia, 100 em Administração de Empresas e 50 em Ciências Sociais. Para as vagas das escolas do Rio de Janeiro, o vestibular acontecerá em fase única, no dia 4 de novembro de 2007. O processo seletivo para as vagas de São Paulo ocorrerá em duas etapas, com exceção da EAESP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo), cuja prova será em 2 de dezembro de 2007. Já a prova para Economia ocorrerá em duas fases, sendo a primeira em 2 de dezembro de 2007 e a segunda, em 16 do mesmo mês. O curso de Direito também realizará duas fases de provas: a primeira, nos dias 11 e 15 de novembro de 2007, e a segunda, de 10 a 14 de dezembro de 2007, consistindo de exame oral. Inscritos até o dia 27 de agosto pagarão uma taxa de R$ 70,00. Entre 28 de agosto e 1º de outubro (prazo final), o valor será de R$ 140. Mais informações no site www.fgv.br/vestibular. As inscrições serão feitas exclusivamente por meio da internet.