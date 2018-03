FHC rebate Lula e diz que Estado cresceu no século 20

"Lula esqueceu da União Soviética, da China e do Brasil, porque crescemos muito no século passado", ironizou, destacando que o problema não é o tamanho do Estado, mas a sua eficiência.

Fernando Henrique, no entanto, concordou com Lula sobre o papel do Brasil na crise econômica, avaliando que o país vai estar melhor do que muitos países aos final da turbulência.

"O Brasil tem uma situação melhor e a crise não foi aqui. Quando acabar o incêndio e ver o que sobrou o Brasil vai sobrar relativamente bem, comparado a outros países", afirmou.

Para isso o ex-presidente avaliou que é necessário cuidado com os gastos do governo brasileiro, para que sejam mais eficientes, e sugeriu a realização de concursos públicos para ter mais gente especializada e menos indicações políticas.

"Tem que ter mais cobrança, mais avaliação. É fácil de dizer mas dificílimo de fazer", reconheceu.

Recém-chegado de Nova York, ele avaliou que ainda há muita confusão e existem dúvidas se as medidas tomadas pelo governo norte-americano terão efeito, e quando isso acontecerá.

"Ou os bancos recuperam a condição de crédito ou a economia real sofre, principalmente, com o desemprego, mas enquanto não resolver no coração do sistema o que está acontecendo não se pode dizer que a crise acabou", explicou.

"Acho que esse (ano) é perdido, pode ser que tenha uma retomada no próximo ano", complementou.

Ele destacou que o governo dos Estados Unidos também vai precisar tomar cuidado com a parte fiscal sob "risco da emissão de dinheiro criar uma situação embaraçosa de inflação".

FHC e Lula não se encontraram no fórum. O presidente saiu antes de Fernando Henrique chegar.

(Reportagem de Denise Luna)