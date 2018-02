FHC vota em SP e vê chances 'enormes' de Aécio ir ao segundo turno

"O que está em jogo é o modo como o Brasil vai se comportar no futuro, tanto na parte interna, na economia, quanto no mundo", disse ele depois de votar em São Paulo. "Estamos com condições equivocadas na condução da política econômica e em nossa relação comercial com o mundo."

"Eu acho que uma mudança é necessária e isso vai permitir também trazer mais recursos para continuar as políticas sociais que foram iniciados no meu governo e aumentadas no governo do Lula", completou Fernando Henrique, que governou o país por dois mandatos, de 1995 a 2002.

Questionado sobre as chances de Aécio Neves avançar para o segundo turno depois que as últimas pesquisa mostraram que o candidato do PSDB está, pela primeira vez, em vantagem numérica sobre Marina Silva (PSB) na disputa pelo segundo lugar no primeiro turno, Fernando Henrique respondeu: "São enormes. Ele vai passar."

(Reportagem de Asher Levine)