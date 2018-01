FICHA TÉCNICA EASY MEDIA CREATOR 10 ROXIO PROGRAMAS INCLUSOS| BackOnTrack, CinePlayer, Creator Classic, Label Creator, Media Manager, Music Disc Creator, MyDVD, PhotoSuite, Sound Editor, Video Copy & Convert, VideoWave, Audio Converter, Audio Tag Editor, AutoMix, CineMagic, Create Panoramas, DVD Music Assistant, Disc Image Loader, LP and Tape Assistant, Media Import, Multi Photo Enhance, MyDVD Express, Photo Email, Photo Projects, Plug & Burn, Retrieve, Rip Multiple CDs e Slideshow Assistant REQUISITOS PARA INSTALAR Windows XP ou Vista; processador de 500 MHz, 256 MB de memória RAM e 2 GB de espaço livre no disco rígido (no caso do Vista, é preciso chip de 1,6 GHz e 512 MB de memória) IDIOMA Inglês PREÇOR$ 180