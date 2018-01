FICHA TÉCNICA N800 NOKIA PREÇO | R$ 1.499 (sugerido) WEB | www.nokia.com.br VANTAGENS | Tela grande de 4,1 polegadas, sensível ao toque. Fácil de controlar com o dedo. Navegador Opera que se adapta bem aos sites e é compatível com páginas em flash. Vem com Skype. Conta com dois slots para cartões de memória. DESVANTAGENS | Difícil de configurar o e-mail. Não vem com MSN. Não é possível acessar memória interna pelo PC.