Fidel diz que México escondeu gripe para não assustar Obama

Fidel, afastado do poder desde que ficou doente há quase três anos, disse em uma coluna publicada na noite de segunda-feira na Internet que agora países como Cuba -- que confirmou seu primeiro caso do vírus H1N1 em um estudante mexicano -- estão sofrendo as consequências.

Cuba suspendeu há duas semanas os voos a partir de e para o México, irritando autoridades mexicanas. O presidente Felipe Calderón disse que poderia cancelar uma visita à ilha programada para este ano.

"As autoridades mexicanas não informaram ao mundo a presença da gripe esperando a visita de Obama. Agora ameaçam suspender a (visita) do presidente Calderón", escreveu Fidel, de 82 anos, na página oficial do governo cubadebate.cu.

"Neste momento, nós e dezenas de outros países pagamos o preço e ainda nos acusam de medidas lesivas ao México", acrescentou.

A visita de Calderón a Cuba é amplamente considerada um sinal de que os dois vizinhos superaram as rusgas diplomáticas que quase provocaram um rompimento das relações sob o governo do mexicano Vicente Fox.

A epidemia de gripe teve seu epicentro no México, onde causou a morte de ao menos 56 pessoas.

Segundo reportagens, os primeiros casos de identificação do vírus H1N1 coincidiram aproximadamente com a visita de Obama à Cidade do México, em meados de abril.

O México criticou na semana passada Argentina, Cuba, Equador e Peru por cancelar seus voos ao país. Calderón disse depois que a decisão de Cuba precisava de embasamento.

"Agora ficamos como injustos, sem fundamentos técnicos, e país hostil ao povo do México", acrescentou Fidel em um texto intitulado "O que passou na minha mente".

(Reportagem de Esteban Israel)