Fies receberá R$ 4,9 bilhões do governo O governo federal abriu R$ 5,100 bilhões de crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa e de operações de crédito no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). A decisão consta da Medida Provisória 642, editada com data de 17 de abril e publicada nesta terça-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU).