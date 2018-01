FIFA libera imagens pela internet durante jogos A Fifa suspendeu hoje a restrição aos meios de comunicação digitais de enviar imagens durante os jogos da Copa do Mundo da Alemanha, que começará em junho. A Associação Mundial de Jornais (WAN, em inglês), junto com uma união de agências internacionais, e a Fifa mantinham uma disputa sobre as condições impostas ao envio das fotos dos jogos da Copa, que a federação de futebol queria restringir no caso dos meios digitais. A WAN anunciou em comunicado, em fevereiro, que a Fifa proibiu a publicação de fotos da Copa do Mundo na internet durante as partidas, que incluía os sites de milhares de jornais, e impôs um número máximo de fotos que poderiam ser mostradas de cada jogo. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que compreendia que a publicação de imagens e texto devem ser tratada da mesma forma, "a fim de manter uma política de gestão de informação transparente, que respeite a liberdade de imprensa". "Fico feliz que tenhamos podido emendar nossa postura prévia em reconhecimento das justas demandas da WAN", ressaltou Blatter. A Associação Mundial de Jornais representa 18 mil publicações do mundo e algumas das agências mais importantes do planeta.