Filas enormes marcam início das vendas do Nintendo Wii Uma multidão ansiosa de fãs, suportando frio e chuva, aguardando pacientemente o início das vendas de um novo videogame. Sim, parece que você já viu essa história nos últimos dias, com o lançamento do videogame PlayStation 3, mas o console é outro: o Wii, que marca uma volta por cima da Nintendo ao mercado de consoles. Aparelho que começou a surgir como conceito com o nome de Nintendo Revolution, o Wii conseguiu conquistar a atenção dos fãs de jogos eletrônicos e da mídia especializada ao propor um novo conceito em consoles, no qual, em vez de imagens de alta definição (que os concorrentes Xbox 360 e PlayStation 3 entregam), o destaque vai para a jogabilidade, centrada no joystick sensível a movimentos, e o preço de US$ 250, que o coloca na metade do que é cobrado pelo concorrente PlayStation 3 (lançado na semana passada) no mercado norte-americano. Frio e chuva A aproximação do inverno no hemisfério norte já trouxe chuva e ventos frios, mas que não abalaram os consumidores ávidos pelo novo console, repetindo uma cena que já havia acontecido com os consumidores que esperavam pelo PlayStation 3. Alguns dos compradores chegaram a passar dias na porta das lojas aguardando o início das vendas à zero hora deste domingo, dia 19. Diferente do que aconteceu no lançamento do PS3, não ocorreram incidentes (um comprador que aguardava por seu PS3 chegou a ser baleado). Game ´familiar´ Outra diferença do Wii é que o equipamento está sendo promovido pela Nintendo como um console para a família, além de ser um videogame que ´tira´ as pessoas da letargia tipicamente atribuída aos fãs de jogos eletrônicos com seu controle que reproduz na tela o movimento dos usuários. O jogo chegou antes aos EUA, principal mercado consumidor de jogos eletrônicos. No Japão, o Wii começa a ser vendido no dia 2 de dezembro, chegando em seguida, no dia 8, ao mercado europeu. Além de mais acessível, o Wii tem a seu favor uma maior escala de produção: segundo dados divulgados pela fabricante, devem ser produzidos 6 milhões de unidades do console até março do ano que vem. Mesmo assim, a produção pode não dar conta da demanda: muitas lojas que vendiam o Wii já estampavam anúncios de ´produto esgotado´ em sites e vitrines já no final do primeiro dia das vendas. A empresa anunciou que espera vender 4 milhões de unidades do videogame até o final de 2006.