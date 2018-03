Filas no Porto de Santos congestionam estradas As filas de caminhões no acesso aos terminais do Porto de Santos provocam mais de 20 km de congestionamento nas rodovias Cônego Domenico Rangoni e Anchieta na manhã desta sexta-feira, 24. No sentido Guarujá da Cônego já há quase 10 km e, no sentido de Cubatão, o trânsito está parado do km 268 ao km 270. Há reflexo das filas também na Anchieta, que apresenta congestionamento nos dois sentidos. Em direção a São Paulo, os carros estão parados do km 65 ao km 55.