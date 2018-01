File 2012 Começa hoje a 13ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), que ocorre no Centro Cultural Fiesp (Av. Paulista, 1.313) até o dia 19 de agosto. Entre as atrações, estão o festival de animação Anima +, instalações interativas, aplicativos para tablets, games, workshops e mesas-redondas. "Queremos mostrar como os artistas estão trabalhando com as novas interfaces, na relação entre digitalidade e o mundo real", diz Ricardo Barreto, um dos organizadores. A entrada é gratuita. Mais informações sobre a programação no site: www.file.org.br