Filé alpino (Caverna Bugre)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - Alguém aí sente falta do fim dos anos 80, começo dos anos 90? Época da lambada, da ombreira e de quando o catupiry era chique? Pois rume ao Caverna Bugre que as saudades acabam rapidinho. Na parede, um certificado qualifica o lugar a utilizar o legítimo requeijão cremoso, aquele que vem (ou vinha?) na caixinha redonda de madeira. E que eles usam com afinco, em quase todos os pratos. Que o diga o filé alpino: para cada centímetro de carne, há três do requeijão, gratinado ao forno e regado por molho inglês Jimmy. Gordura de mais, sal de mais, sabor de carne de menos... O Bicho, adepto da comida dos anos 00, não sentiu nostalgia nenhuma. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Frequento o Caverna Bugre há mais de 30 anos. Sempre no mesmo lugar acanhado, descia a escadinha, pedia croquetes, pepininho em conserva, cerveja e esperava ansioso à chegada triunfal da travessa fumegante com um filé mais alto do que o atual, mas preparado exatamente da mesma maneira. As fatias de copa são colocadas sobre um filé de forma arredondada, cobertas com catupiry, mergulhadas num molho escuro feito a partir de molho inglês. Depois, são gratinadas à perfeição e servidas com arroz branco. Se a receita é meio grosseira e sem charme, o sabor marcante e a combinação dos ingredientes fazem a boca salivar. Um prato às vezes esquecido, mas que o Prêmio Paladar coloca merecidamente em foco e que leva meu voto. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Belíssimo prato esse file alpino, desse tradicional e antigo restaurante. Vejam o mérito desse prato que foi criado faz umas dezenas de anos e persiste no cardápio, sendo o pedido da metade das mesas do restaurante. A carne macia e saborosa, uma cobertura de copa e por cima outra cobertura de queijo catupiry. Acompanha arroz branco, bom, que se mistura com o molho e umas batatas fritas magníficas. Gostei muito desse prato diferente. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Lugar curioso. Gostei bastante, mas gostei mesmo do kassler frito com chucrute, prato da infância reencontrado. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Difícil decisão. Preparações sofisticadas e básicas me deixam desconfortável em ter que decidir. Muitas vezes há mais de uma preparação apaixonante, afinal, não ganhei esses quilos à toa. Mais uma vez, meus instintos salivares deram o caminho. Filé alpino! Prato forte, prato de homem vão dizer as moças. É verdade, sabores fortes. Mas uma característica, a se considerar é o jus, delicado, sem temperos em excesso que marcam muitas vezes os pratos mais elaborados. A força vem do salume (entre a carne e catupiry), nada light, mas muito bom. Outro dia, não resisti e pedi uma porção para take away. Confirmei meu voto feliz. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Não posso dizer que o filé seja ruim e reprovável. Mas a metade dele bastaria para uma pessoa. No fim, não levei saudade, mas um certo fastio. Muito catupiry, muita copa frita entre o filé e o queijo e uma cobertura crocante de parmesão, muito salgada. É um bom prato para trabalhadores braçais exigentes - apetitoso e substancioso. O conjunto, na primeira mordida, é gostoso. Mas vai empanturrando. A carne, tirada do contexto, revelou um sabor de carne de geladeira, ou carne que perdeu todo seu suco no descongelamento ou na frigideira - a textura, embora macia, era ressecada. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Imperdível esse filé de altura média, coberto por copa e uma combinação de catupiry e provolene gratinados. É um prato evidentemente fora de época - pelo visual, pelas calorias, pela maneira de preparo. Mas vale cada garfada. Delicioso. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Apesar da simpatia da casa, o prato é realmente um atentado ao gosto. A carne até que seria decente, mas - desde o corte ao cozimento, desde o queijo ao incrível molho inglês em que tudo fica boiando - tudo conspira para tornar impossível saborear o filé. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Meu filho (companheiro dessa comilança) adorou. Tem cara de prato de adolescente: flié selado e coberto com copa e catupiry, gratinado com provolone e parmesão acompanhado de um indescritível molho a base de molho inglês e vinho branco. Se achou exagerado, vá lá provar. Garanto que não vai se arrepender. Conseguiu até o impossível: mudar o meu voto. O bife de chorizo do La Frontera já estava com a taça na mão. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Quando os dois bifes de filé mignon chegaram à minha mesa, cheguei a me surpreender por sua presença ostensiva, militar. Não espera por tanto. Farto, ambos vêm cobertos com uma bela fatia de copa, queijo catupiry, provolone, envoltos por um potente molho tipo inglês, receita da casa. Este gigante sai do forno gratinado, perfumado, sedutor. Na boca, cheguei a pensar que o bugre era eu. Devorei em poucos minutos. Saboroso e simples como as boas coisas da vida, já diria o slogan. Bateu nas duas traves, com a bola correndo ainda sobre a linha do gol. Uma decisão da qual poderei me arrepender, principalmente porque o lardo, que levou minha taça, tem presença irregular na cidade. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Em clima de boteco antigo, abaixo do nível da calçada, esta Caverna fez algo que muitos restaurantes pretensiosos não conseguem em anos: criou um prato. Fez fama, aliás, com dois, pois o croquete de carne tem fãs antiqüíssimos. Tudo neste filé parece datado: copa, catupiry, provolone... Mas os ingredientes funcionam bem juntos e os pratos saem todos iguais, com o mesmo sabor franco, o mesmo molho copioso. Uma habilidade como essa é ou não é pelo menos um esboço gastronomia?