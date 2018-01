Filé lardelatto (Emiliano)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - O recheio do filé lardelatto, segundo o maître: "o lardo di colonnata é o primo rico do bacon, um ingrediente muito raro da tradição medieval, importado diretamente da Itália por nós". Uau! Pena que a descrição soe mais saborosa e rica que a gordurinha de fato é. Apesar de o alardeado lardo dar nome e fama a esse prato de filé mignon, o que vale mesmo é o molho de vinho tinto com cogumelos al dente e o levíssimo purê de batatas. Um charme. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Em minha opinião, o competente chefe José Barattino, não está bem representado por suas criações na edição 2008 do Prêmio Paladar. O filé mignon alto e bem grelhado foi servido no ponto certo, acompanhado por um molho grosso feito com cogumelos. O "Lardo di Colonnata" é uma iguaria delicadíssima, proveniente de Colonnata ao norte da Toscana e normalmente é saboreado em fatias róseas, quase brancas, finíssimas que derretem na boca. Cortado em palitos e introduzido na lateral do filé, não fez nenhuma diferença no sabor forte dos cogumelos. No final, resume-se a um filé com molho que não justifica a presença neste concurso. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Pedi a carne mal passada e veio no ponto certo. A carne estava saborosa. Achei que o lardo foi cortado gordo demais por meu gosto. Ele não fica fácil de comer. Também não achei que o lardo passasse seu belo sabor para a carne. Um prato interessante, contudo penso deve ser repensado. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Bom molho, belo prato, mas tinha melhores concorrentes. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - O Lardo di colonatta eh uma iguaria para quem aprecia como devem ter ouvido falar. É da terra de Carrara , terra dos mármores, que são utilizados para prensá-lo durante o stagionamento. O file estava no ponto, mas a redução que o acompanhou estava presente demais tirando a atenção da carne. Ambiente clean, atendimento bom. Brigada atenciosa e sempre disposta a descrever os pratos. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Nesta categoria não houve impasse. A vitória estava decidida desde o início da minha peregrinação. Imbatível o tal filé lardelatto do Emiliano. A redução de caldo e vinho era um verdadeiro extrato de tudo o que é bom. Senti ali os melhores funghi - suculentos, aromáticos. E a carne, ao ponto, com tempero leve, mas presente, era crocante por fora e suculenta e macia por dentro, contrastando ainda com o lardo di Colonnata quase derretendo. Olha que sou uma carnívora típica, mas esta estava uma poesia. Só acho que uma porção inteira seria muito para mim, que me alegrei com meia e saí de lá satisfeita. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Valeu a pena esperar a volta do lardo (que esteve em falta por alguns dias). O filé estava excelente. Valeu até ouvir a "explicação" do maître de que o lardo tinha chegado naquele dia mesmo "importado de Lardo..." (deve ser uma cidade vizinha que faz fronteira com pancetta, sopressata, prosciutto...rimos muito). Mas o filé estava realmente impecável, montado em formato redondo e recheado com generosa fatia de lardo, bem acompanhado por um molho de vinho equilibrado, saboroso. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Carne ótima, mas o destaque é a redução de vinho (com cogumelos). Sem agressividade, guarda tons de ervas e - coisa rara num restaurante - é adensada só com ossos. Apenas sugeriria umas fatias finas do lardo de Colonnata, porém cru, em cima da carne. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Filé lardelatto muito bem acompanhado com a redução de vinho tinto com cogumelos e o purê de batatas e recheado com o lardo de colonnata, um esplendor! O lardo derrete na boca e deixa a carne bem molhadinha...Um belo prato para comer num belíssimo ambiente! Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - O Lardo di Colonatta, rara iguaria italiana, pode encurtar sua vida na terra mas, certamente, seus últimos dias serão ensolarados. Embutir uma grossa fatia do lardo dentro de um já tenro filé mignon chega a ser uma covardia, um acinte. Difícil competir em sabor com esta gordura alvíssima de porco, curada por quase um ano, que absorve lentamente diversos temperos por contato. Chega cirundada por uma redução de vinho tinto e cogumelos primorosa, resgatando a umidade (um pouco perdida) da carne assada no forno em alta temperatura. Deveria ser servida dentro de um oratório. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Com o filezão (no ponto certo) à minha frente, reforçado em sabor e untuosidade por uma fatia do potente mas elegante lardo di colonatta, confesso que fiquei desapontado na primeira garfada. O molho, fortíssimo, chegava a arder na boca. Alta concentração, um tanto queimado, ele predominou e comprometeu inclusive os cogumelos. Nem o purê de batata, muito bem feito, teria como salvar o prato - que não brilhou como em outras ocasiões.