Filha de Santiago evita falar com a imprensa no velório A filha do cinegrafista Santiago Andrade, a jornalista Vanessa Andrade, chegou ao velório às 9h20, vestida com uma camisa do Flamengo. Ela ganhou uma camisa com uma charge de Andrade feita pelos funcionários da Band em homenagem ao cinegrafista. Vanessa recebeu o cumprimento e o abraço de amigos, mas não falou com a imprensa. A mãe dela, Arlita Andrade, passou mal, mas foi rapidamente socorrida por parentes e já se restabeleceu.