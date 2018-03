Filha do vice-governador do RS morre em acidente Um acidente automobilístico matou a estudante Alessandra Andreolla Feijó, 18 anos, filha do vice-governador do Rio Grande do Sul, Paulo Afonso Feijó (DEM), na madrugada de hoje, em Porto Alegre. A jovem perdeu o controle do Peugeot 307 que dirigia e bateu num poste de uma avenida do bairro Petrópolis. Alessandra foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Dois amigos dela que também estavam no carro sofreram escoriações leves.