Filho de Coutinho tinha problemas mentais

"Ele colocava o filho na equipe, levava para as filmagens, tentava ajudar, mas sempre dava confusão. Ele tem problemas mentais e usava drogas. Coutinho era muito discreto, mas sabemos que sofria muito com essa situação", disse Vera.

O porteiro do prédio da família, na zona sul do Rio, ouviu gritos vindos do apartamento de manhã. Os bombeiros foram acionados às 11h48. Coutinho morreu em casa. Ainda não foi divulgado que ferimentos sofreu. Não há informações sobre velório e enterro. Quem está tomando as providências é o filho Pedro, que é promotor de Justiça na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.