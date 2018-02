Filho de Deborah Colker dirige Palco Street Dance O nome por trás de uma das novidades do Rock In Rio 2013, o palco Street Dance, revela que os dotes artísticos vêm de família: Miguel Colker, 26 anos, foi convidado pela organização do evento para dirigir a atração, juntamente com Bruno Bastos. Filho da coreógrafa Deborah Colker, dona de uma das maiores companhias de dança do País, Miguel é diretor do Rio Hip Hop Kemp, um festival internacional de danças urbanas.