Filho do casal Hernandes segue internado em SP

Estevam e Sonia chegaram ontem ao Brasil, vindos de Miami, para visitar Felippe no hospital. Eles obtiveram autorização da Justiça norte-americana para voltar ao País 15 dias antes da data em que seriam liberados, 16 de agosto, por conta do problema de saúde do filho. À noite, o casal participou de um culto no ginásio do Ibirapuera e pediu aos fiéis que orassem por Felippe.

Em agosto de 2007, Estevam e Sonia Hernandes foram condenados pela Justiça dos Estados Unidos a dois anos e seis meses de prisão, alternados com liberdade condicional, após tentarem entrar no país com US$ 56,4 mil não declarados, escondidos no fundo falso de uma bíblia.