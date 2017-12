Filho do cineasta Eduardo Coutinho tem alta do hospital Daniel Coutinho, de 41 anos, filho do cineasta Eduardo Coutinho, recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio, onde estava preso sob custódia. Na manhã desta quinta-feira, 06, ele saiu escoltado por policiais e foi levado à Delegacia de Homicídios (DH) para prestar depoimentos.