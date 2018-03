Filho e autoridades prestam homenagem a Kim Jong-il

Milhares de norte-coreanos acompanham o funeral do líder Kim Jong-il, que morreu na noite de sábado vítima de um ataque cardíaco.

O corpo do líder da Coreia do Norte, morto aos 69 anos, está em uma das salas do Palácio Memorial Kumsusan, o mausoléu onde está o corpo embalsamado do pai dele, Kim Il-sung, em um caixão de vidro.

Kim Jong-il deve ser sepultado no dia 28 de dezembro. O país entrou em um periodo de luto oficial de 11 dias desde a morte do líder norte-coreano.

As autoridades norte-coreanas foram até o mausoléu junto com o filho mais novo do líder, Kim Jong-un, apontado como o sucessor de Kim Jong-il.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A imagens da televisão estatal da Coreia do Norte, com música solene e narração emocionada, mostram a chegada de Kim Jong-un e suas homenagens ao pai.

Agências de notícia disseram que as ruas da capital Pyongyang estão calmas, mas muitas pessoas estão reunidas em volta de monumentos que homenageiam Kim Jong-il.

E a televisão estatal informou que o público continuou as homenagens durante a noite.

Mas, o correspondente da BBC na Coreia do Sul, John Sudworth, disse que é difícil saber o que é verdadeiro e o que pode ser encenação do governo da Coreia do Norte. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.