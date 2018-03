Filho é preso ao avisar sobre sumiço da mãe na mata O filho de uma idosa desaparecida na mata em Salesópolis, região de Mogi das Cruzes, área metropolitana de São Paulo, foi preso ao registrar a queixa do sumiço da mãe. A polícia informou que, ao digitar o nome de José Augusto dos Santos, constatou que ele tinha mandado de prisão expedido no município paulista de Itaquaquecetuba por não pagar dois meses de pensão alimentícia. Além da mãe, Maria José dos Santos, dois primos de Santos estão desaparecidos há mais de 24 horas. O homem detido, de 46 anos, alegou que já havia acertado o pagamento com seu advogado. De acordo com a polícia, caso Santos não pague a fiança ainda hoje, no valor da pensão devida, ele deve permanecer preso por 30 dias. Morador de Itaquaquecetuba, ele e a família estavam passando férias em Salesópolis. A mãe, de 63 anos, e seus primos, a policial militar Cristina Aparecida Rosa, de 40 anos, e Beto, irmão da agente, desapareceram na manhã de ontem após entrarem em uma mata fechada, perto do sítio onde estavam no Ribeirão do Pote. As equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia ainda não têm informações sobre os desaparecidos.