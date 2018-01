Filhote de panda chinês ganha blog na internet Um filhote de panda fêmea que vive em uma reserva nas proximidades de Chengdu, na China Ocidental, tem a partir de agora o seu blog na Internet. "Queremos elevar o nível de conhecimento sobre a necessidade de proteger os pandas, sobretudo entre os jovens", declarou Zhang Zhihe, um dos responsáveis pela reserva. O blog é escrito com um estilo infantil e é uma espécie de diário do panda baby. Desde o início de 2006, já nasceram até agora onze filhotes entre os pandas em cativeiro, e há a previsão de nascimento de outros vinte antes do fim do ano.