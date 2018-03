Filhotes de cobra-cega se alimentam de pele da mãe

Um novo documentário da BBC apresenta imagens inéditas de uma espécie de anfíbio da ordem dos apodas, também conhecidos como cobras-cegas. Os filhotes desses animais de aparência estranha, parecidos com cobras ou minhocas, se alimentam de uma secreção expelida pela pele da mãe, mas, a cada três dias, comem a pele da própria progenitora. Antes de descobrir o comportamento bizarro do animal, os cientistas estavam intrigados sobre como, em apenas uma semana, os anfíbios ganhavam dez vezes o seu próprio peso. Após alguns dias de observação, as imagens do documentário Life in Cold Blood revelaram que as cobras-cegas fêmeas permitem que os seus filhotes arranquem e comam a sua pele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.