Filmadora digital usa HD para guardar vídeos A JVC está comercializando no Brasil a nova linha Everio, que designa filmadoras que utilizam um disco rígido em vez de fitas ou discos para armazenar as filmagens. Em um teste realizado com a MG 40 no caderno Link, pelo repórter Alexandre Barbosa, essa característica provou ser possível elaborar uma câmera leve e compacta, já que ela não tem cabeças de leitura ou gravação. Dependendo da qualidade de vídeo na hora de gravar, o HD interno com 20 GB de capacidade por armazenar entre 4 e 20 horas de vídeo. O produto, no Brasil, tem preço sugerido de R$ 4799.