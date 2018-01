Filmadora que grava em DVD não é boa opção Surgidas como opção de alta tecnologia para substituir as fitas de MiniDV, as filmadoras que gravam em DVD pareciam a opção ideal. Como geravam imediatamente um disco compatível com qualquer leitor de DVD, de mesa, portátil ou para PC, o principal atrativo era a disponibilidade imediata da gravação para assistir em qualquer lugar. Mas, o que parecia uma excelente idéia no papel, na prática se revelou um pouco complicado. O maior porém em relação às filmadoras que usam DVD é a durabilidade da mídia. Um DVD gravável ou regravável é muito menos resistente a agressões físicas do que uma fita MiniDV. Os DVDs realmente são imunes a campos magnéticos, uma das fragilidades das MiniDV, mas a qualidade do vídeo gravado costuma ser inferior à das atuais MiniDV do mercado. Com o surgimento das filmadoras que gravam em HD ou memória flash, as que usam DVD já não valem a pena.