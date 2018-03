Filme de Tarantino lidera bilheterias na América do Norte

O diretor Quentin Tarantino obteve o melhor resultado em estreias com o filme sobre a Segunda Guerra "Inglourious Basterds", na liderança das bilheterias na América do Norte com arrecadação em 37,6 milhões de dólares nos três dias desde 21 de agosto.

O filme, que tem Brad Pitt no elenco, teve custo de 70 milhões de dólares e pode ser a salvação do estúdio independente Weinstein, que financiou a película com distribuição internacional da Universal Pictures, uma unidade da General Electric.

Bob e Harvey Weinstein lançaram o sucesso de Tarantino "Pulp Fiction" em 1992, quando lideravam a Miramax Films.

Desde que lançaram seu novo estúdio em 2005, os Weinsteins falharam em conseguir sucesso nas bilheterias ou no Oscar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até então, a melhor estreia de Tarantino havia sido com "Kill Bill Volume 2", com 25,1 milhões de dólares no primeiro final de semana de exibição.

(Reportagem de Dean Goodman)