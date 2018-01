Filme épico bíblico ´Exodos´ lidera bilheteria nos EUA e no Canadá

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Exodus: Gods and Kings", um épico repleto de ação estrelado por Christian Bale como líder bíblico Moisés, marchou para o topo da lista de filmes de sucesso dos Estados Unidos e do Canadá, recolhendo 24,5 milhões dólares em vendas de ingressos ao longo do fim de semana.

Os espectadores de "Exodus" bateram os de "The Hunger Games: Mockingjay Parte 1", que ficou em segundo lugar, de acordo com estimativas da empresa de rastreamento Rentrak. O terceiro filme da série estrelada por Jennifer Lawrence ganhou 13,2 milhões dólares nos cinemas, elevando seu total para 277,4 milhões dólares.

O filme da DreamWorks Animation "Pinguins de Madagascar" terminou em terceiro lugar com 7,3 milhões de dólares de sexta a domingo, enquanto a comédia de Chris Rock "Top Five" agarrou o quarto lugar, com 7,2 milhões de dólares.

O quinto lugar foi do filme de animação da Walt Disney "Big Hero 6", com 6,1 milhões de dólares.