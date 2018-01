Filme estimulará venda de videogames do Homem-Aranha A temporada de megalançamentos do setor de videogames começa este ano em 4 de maio, quando "Spider-Man 3" chega às lojas, contando com o apoio de toda a atenção que uma superprodução de Hollywood pode gerar a fim de estimular vendas pesadas do novo jogo. O videogame "Spider-Man 3", produzido pela Activision, segue duas versões anteriores baseadas nos dois primeiros filmes estrelados pelo super-herói lançador de teias. Na nova versão, ele enfrenta o vilão Homem de Areia (Sandman, no original) e um inimigo igualmente ameaçador --o lado obscuro de sua personalidade. Os críticos dizem que a narrativa oferecida pelos quadrinhos originais serve como base perfeita a um videogame, e esperam que o apelo amplo do produto torne "Spider-Man 3" um dos videogames mais vendidos do ano. As vendas dos dois primeiros jogos atingiram um valor combinado de cerca de US$ 300 milhões, de acordo com o grupo NPD de pesquisa de videogames. "Acredito que eles vão se sair extremamente bem", disse Michael Pachter, analista de videogames na Wedbush Morgan. Ele comentou que o lado maligno da personalidade do Homem-Aranha havia permitiu que os criadores dessem ao jogo um tom mais nervoso e atraente, e classificou Sandman como um vilão ideal. "Você o soca e seu punho simplesmente o atravessa. Se você o molha, ele derrete. É preciso ser mais criativo para enfrentá-lo", afirma. Pachter estima que o jogo deva vender cerca de seis milhões de unidades em todo o mundo no ano fiscal da Activision, que se encerra em março de 2008. O número provavelmente superará em um ou dois milhões de unidades as vendas previstas para "Harry Potter and the Order of the Phoenix" da Electronic Arts, que sai em companhia do filme homônimo, em julho, segundo Pachter. "Nós realmente investimos pesado em ´Spider-Man"´, diz Scott Walker, produtor-executivo da Activision. As versões para o Sony PlayStation 3, para o Microsoft Xbox e para computadores de alto rendimento oferecem qualidade gráfica de cinema e seqüências interativas que ele classificou como "cinerativas."