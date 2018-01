Filme faz referências à Apple A Pixar tem laços de longa data com a Apple. Steve Jobs, que fundou a Apple ao lado de Steve Wozniak, comprou a empresa The Graphics Group, uma divisão especializada em animação digital da Lucasfilm, em 1986. Depois de rebatizá-la Pixar, Jobs foi seu presidente até 2006, quando a Disney, depois de algumas problemas financeiras – e alguns projetos frustrados em computação gráfica – comprou a empresa. A Apple já havia aparecido em outros filmes da Pixar, como em Carros, como o capô de um dos carros de corrida. Mas em Wall-E as referências não param de aparecer. Logo no começo, o robozinho assiste a algumas cenas do filme Alô Dolly na telinha de um velho iPod Video branco. Depois que recarrega suas baterias, Wall-E faz o clássico som de reinicialização dos Macs. Em sua habitação, existe até um velho mouse de Mac jogado pelo chão. A bela robozinha Eva, interesse romântico de Wall-E, foi desenhada por Johnny Ive, o guru do design da Apple. Ele criou o visual do iPod e toda a estética limpa dos produtos da empresa.