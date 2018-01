Filme que simula acidente de carro vira sucesso no YouTube

Um vídeo produzido com poucos recursos pela polícia de um condado do País de Gales se tornou um dos mais novos sucessos do site YouTube, com pelo menos 4 milhões de visitas até o momento, ao usar imagens fortes na simulação de um grave acidente de carro.

O filme tem como objetivo alertar jovens sobre os perigos de se enviar mensagens de texto por celular (os chamados "torpedos") ao mesmo tempo em que dirigem.

Nele, uma adolescente se distrai ao volante durante poucos segundos ao digitar uma mensagem em seu telefone e seu carro acaba atingindo outros dois.

As imagens mostram duas amigas da jovem sendo projetadas contra as janelas e em seguida mortas, além dos corpos dos ocupantes de outro carro, inclusive um bebê.

O filme custou cerca de US$ 20 mil e usou estudantes do condado de Gwent como atores.

Nenhum deles recebeu cachê, mas o sucesso do vídeo fez com que a principal atriz, a jovem Jenny Davies, decidisse tentar uma carreira profissional no meio.

O vídeo foi inicialmente exibido em escolas no País de Gales, e ainda neste ano uma versão de 30 minutos deve ser mostrada em toda a Grã-Bretanha.

Além do YouTube, o filme foi exibido por várias emissoras de televisão dos Estados Unidos, onde um projeto de lei que proíbe o envio de mensagens de texto ao volante espera aprovação pelo Senado.