Filme sobre o game Halo suspenso por saída de estúdios A versão para o cinema do jogo futurista Halo, da Microsoft, baseado num supersoldado que combate alienígenas, acaba de ficar suspenso até segunda ordem. É que os estúdios Universal e Fox, que haviam se comprometido a toca o projeto adiante, abandonaram a idéia nesta quinta. Uma das razões foi o custo elevado do filme, que contaria com a participação do diretor Peter Jackson (King Kong e a trilogia O Senhor dos Anéis) e que agora está sem recursos financeiros para iniciar as filmagens. Rumores circulando no meio cinematográfico apontam o custo do filme para a faixa de US$ 200 milhões. Mas o porta-voz de Jackson, Ken Kamins, afirmou que essa cifra é exagerada, e que o custo da produção estaria em torno de US$ 145 milhões, número que poderia cair para US$ 128 milhões caso o filme fosse filmado na Nova Zelândia (a exemplo do que aconteceu com a trilogia O Senhor dos Anéis).