Filme Tropa de Elite ganha Urso de Ouro em Berlim O filme brasileiro Tropa de Elite, do diretor José Padilha, levou o Urso de Ouro hoje no festival anual de cinema de Berlim. O documentário "Standard Operating Procedure", de Errol Morris, sobre as torturas a presos iraquianos em Abu Ghraib, ganhou o Urso de Prata. Confira os ganhadores do 58º Festival de Berlim: Melhor Filme: Tropa de Elite, de José Padilha Melhor Ator: Reza Najie Melhor Atriz: Sally Hawkins (Urso de Prata) Melhor Diretor: Paul Thomas Anderson (Sangue Negro - Urso de Prata) Melhor Roteiro: Wang Xiaoshuai (In Love We Trust- Urso de Prata) Melhor Estréia: Asyl - Park and Love Hotel, de Kumasaka Izuru