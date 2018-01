Filmes em alta definição exigem potência do vídeo O último ponto a se levar em consideração ao comprar uma nova placa gráfica é ver se ela está preparada para o mundo dos vídeos em alta definição. Se a GPU for fraca, o PC não agüenta o tranco de rodar vídeos em alta resolução, com 720 ou 1.080 linhas horizontais. Tanto ATI quanto NVidia oferecem aceleração de vídeo de alta definição nativa em suas placas atuais. Trocando em miúdos: o vídeo roda fluido, mesmo com efeitos de suavização de movimento ou com tarefas rodando junto com o vídeo, como um download. Sem uma placa gráfica preparada, o sistema engasga e até trava com vídeos de alta definição. As conexões de vídeo que a placa oferece também são importantes para se assistir a filmes de alta definição. Não adianta nada equipar o PC com um leitor de Blu-Ray se você não conseguirá passar o sinal digital de alta definição para uma TV de tela grande, de plasma ou LCD. As placas mais modernas contam com uma conexão HDMI justamente para mandar o sinal digital de alta definição sem interferências para a TV. Em alguns casos, a placa gráfica "seqüestra" o som e manda pelo mesmo cabo, facilitando muito a vida do usuário que quer fazer de seu computador um PC verdadeiramente multimídia. Até pouco tempo atrás, bastava que a placa tivesse uma simples saída de vídeo analógica RCA ou S-Video, que hoje em dia são obsoletas. J.A.