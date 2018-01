Fim da alta gastronomia? Não, só do susto na conta

Quem criou o terroir que o explique! A palavra francesa que denota a intensa presença dos locais de origem nos produtos será tema de mesa-redonda. A discussão envolverá as regionalidades, a influência da geografia nos alimentos, a importância dos bons produtos nos restaurantes e a onda de bistrôs com bom preço e qualidade. Da França virão na próxima semana os dois importantes chefs fundadores da tendência, Christian Constant e Yves Camderborde, que mudaram o panorama francês do comer fora. Eles darão também uma aula prática com degustação. O evento será no Senac Santo Amaro. Veja também: Christian Constant: ele abriu mão do luxo Yves Camderborde: 'Não sou industrial' Constant é um francês atípico. Pensando bem, ele é atípico em geral, pois deixou uma carreira de dar inveja a qualquer chef - para abrir um bistrô. Era chef do Les Ambassadeurs do Hotel Crillon, 2 estrelas Michelin, com elogios sem fim da crítica, e saiu para inaugurar o Le Violon d’Ingres. Na época, anos 90, o passo foi considerado temerário. Mas como diz Constant na entrevista que segue, não se arrepende. De seu ousado passo saiu uma onda, apelidada "geração Constant": jovens cozinheiros, com muita técnica e desempenho clássico impecável na cozinha, mas que queriam ter o próprio negócio, sem luxo e com preços razoáveis. Essa é a matriz teórica de diversos restaurantes do que veio a ser chamado bistronomia, soma das palavras bistrô e gastronomia, cujo mais conhecido expoente é Yves Camderborde, que começou no La Régalade e hoje toca o famoso e sempre lotado Le Comptoir du Relais. Leia as entrevistas dos dois ao Paladar, por e-mail, de Paris. Mais informações sobre o evento Encontro de Gastronomia Franco-Brasileira, que ocorrerá entre os dias 5 e 7, pelo tel.: 5682-7300 e no site: http://www.sp.senac.br/.