Fim da TV analógica nos EUA acelera convergência total

Há muito tempo prometida, a convergência entre o PC e a televisão está prestes a acontecer nos EUA. Ela incluirá o celular, aparelhos de vídeo, videogames, câmeras de fotografar e filmar e acontecerá principalmente pela internet. Essa foi a principal tendência mostrada na CES (Consumer Electronics Show), em Las Vegas. "Chegou a hora da convergência entre as três telas", disse Steve Ballmer, executivo-chefe da Microsoft. "A nuvem ("cloud", em inglês) ligará todos os equipamentos, que antes funcionavam desconectados." "O Windows estará no centro do sistema solar da tecnologia", disse (leia mais na pág. ao lado). Ballmer puxou a sardinha para o seu lado, mas a tendência de união dos eletrônicos pela rede esteve presente nos estandes de todas as empresas. Intel, Sony, Panasonic, LG e Samsung, entre outras, apresentaram telas de última geração que possibilitam receber filmes, fotos e música pela internet ou acessar sites, ampliando imensamente o que será possível fazer na frente da TV. A Intel apresentou um novo processador que, instalado na própria TV, no receptor, gravador ou reprodutor de vídeo, facilita a conexão da TV com a rede. Em parceria com o Yahoo, criou uma série de canais de conteúdo online com material do YouTube, serviços de meteorologia, redes sociais, etc. A Samsung também mostrou TVs já conectadas à internet e canais em parceria com o Yahoo. Já a Panasonic destacou como todos os seus equipamentos de definição total (Full HD)– filmadora, câmera, Blu-ray, home theater e outros – podem se conectar entre si tendo como centro a tela de plasma ou LCD. Exibiu um controle remoto sensível ao toque nas extremidades laterais e apenas quatro botões no meio. Permite navegar por um menu exibido na tela, não sendo mais necessário olhar para o controle e decifrar a utilidade de infinitos botões. A Sony apresentou uma câmera Wi-Fi que envia fotos para sites da web clicando em um botão. E a LG fez barulho em torno do celular Renoir, com câmera de 8 megapixels, tela sensível e tecnologia 3G. Alguns dos produtos são protótipos, outros já estão à venda (câmera Wi-Fi) ou chegarão nos próximos meses (telas conectadas). Mas, além da demanda por trazer à telona conteúdo da rede, outro fator acelera a tal "união das três telas". Em semanas, o sinal de TV analógico será desligado nos EUA, que passarão a ter só TV digital. Essa mudança está forçando americanos a trocar modelos antigos por telas de LCD ou plasma. Já prontas para a convergência. E no Brasil, quando isso vai acontecer? Otávio Dias viajou a Las Vegas a convite da Microsoft.