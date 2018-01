Fim de ano será de boas vendas de celulares, diz Gartner O rápido crescimento do setor de celulares, o maior segmento do mercado mundial de bens eletrônicos de consumo, deve continuar no quarto trimestre, com o estímulo da temporada de compras de fim de ano, afirmou o grupo de pesquisa Gartner, na terça-feira. Todos os fornecedores de celulares combinados venderam 289 milhões de unidades no terceiro trimestre, com a forte demanda na Ásia e África elevando em 15 por cento o volume vendido, ante o mesmo período de 2006, informou o Gartner. A empresa acrescentou que não antecipa muitas mudanças no desempenho do setor no atual trimestre. "Acredito que o Natal será bom, com crescimento da ordem de 10 a 15 por cento ante o do ano passado", disse Carolina Milanesi, analista do Gartner. A empresa informou que as vendas anuais de celulares devem atingir, ou superar ligeiramente, sua previsão anterior, de 1,134 bilhão de unidades. Milanesi disse que a Europa Ocidental terá boas vendas durante a temporada de compras, com a ajuda de novos modelos de fabricantes importantes como Nokia e Sony Ericsson, enquanto o crescimento robusto dos mercados emergentes na África e Ásia deve continuar. "Índia e China não estão mostrando sinais de desaceleração", afirmou ela. A principal beneficiária da alta nas vendas de celulares nos mercados emergentes é a maior produtora mundial, a Nokia, cuja fatia de mercado subiu a 38,1 por cento no terceiro trimestre, ante 35,1 por cento no período em 2006, segundo a Gartner. A empresa finlandesa desfruta de forte liderança nos mercados emergentes, entre os quais Índia e China. Com cerca de oito milhões de novos usuários assinando novos contratos de telefonia móvel a cada mês na Índia, as maiores produtoras mundiais de celulares estão em uma corrida para seduzir novos compradores com aparelhos de baixo preço no país. A sul-coreana Samsung ultrapassou a Motorola, obtendo 14,5 por cento do mercado mundial, ante 13,1 por cento do grupo norte-americano, segundo a Gartner. Sony Ericsson e LG Electronics também elevaram suas participações, a 8,8 e 7,1 por cento, respectivamente, segundo a empresa.