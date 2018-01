FIM DOS DIAS EU VOLTAREI - O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, participou da cerimônia de abertura da CeBIT neste ano, ao lado da chanceler alemã Angela Merkel. Entre a agenda de político e de celebridade, comeu salsichas e outros itens da culinária típica alemã (ele é austríaco) e interagiu com um robô, não sem cometer pequenas gafes e demonstrar certa inabilidade com o homem de metal. "Não sei mais lidar com eles", afirmou o homem que já foi o Exterminador do Futuro. Além de dar autógrafos, ele abusou de outro jargão: "A indústria de tecnologia voltará", disse num discurso, em referência ao clássico do personagem ("Eu voltarei" – "I’ll be back", em inglês).