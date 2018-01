Finalmente um smartphone bonitão

Poucos botões, design arrojado e controle total na tela sensível ao toque. Parece que estamos falando de um iPhone, mas na verdade é o novo HTC Touch que acaba de chegar ao Brasil e foi testado pelo Link. O aparelho foi um dos principais celulares lançados no ano passado para concorrer com o revolucionário telefone da Apple e chegou às lojas americanas antes mesmo do iPhone. Sem dúvida, o que mais chama a atenção no HTC Touch é uma interface 3D batizada de TouchFLO. Basta escorregar o dedo para cima na tela e surge uma janela com as principais funções do telefone, como e-mail, SMS, internet, calendário e tarefas. Arraste o dedo para o lado e a janela simplesmente gira e uma nova tela aparece. Agora você vê as fotos de nove pessoas registradas nos seus contatos. Aí é só clicar em uma delas para fazer a ligação. O TouchFLO ainda tem uma terceira janela. Outra vez você arrasta o dedo para o lado e vê a parte multimídia do celular – músicas, fotos e vídeos. É como se fosse um cubo de três lados (a definição correta é um prisma triangular). E cada face dele é uma janela com funções do telefone. É um jeito diferente e bonitinho de usar o celular, só que o esse cubo maluco é totalmente dispensável. Dá para acessar todas as mesmas funções do jeito tradicional sem dificuldades. Por exemplo, logo na tela inicial, o celular tem um botão de "Contatos". Basta clicar nele para acessar sua agenda telefônica e discar para quem você quiser. Se você usar o cubo 3D, demora mais tempo para acessar a mesma agenda. Além disso, quando você clica em um dos ícones do cubo 3D como por exemplo, em "Fotos", acaba caindo na pasta imagens em uma janela tradicional, em 2D. Por esses motivos, a sensação que fica é de que o TouchFLO tem pouca utilidade e poderia ter sido melhor explorado. E por falar na tela inicial do HTC Touch, essa, sim, é muito bem utilizada. Com um clique você consegue acessar o e-mail, as mensagens SMS e ver os últimos números discados. Também dá para acessar o calendário, as tarefas e até o MSN com apenas um toque na tela. A tela inicial tem três botões principais: Home page, Meteorologia e Launcher. Na primeira, você vê o relógio, a data, e acessa o e-mail, SMS e as ligações. Em Meteorologia, claro, você tem a previsão do tempo da cidade que escolher, atualizada pela internet. Já a tela Launcher tem 10 botões personalizados, ou seja, você define os programas e funções do celular que quiser para esses botões. TELA SENSÍVEL A tela do HTC Touch tem impressionantes 2,8 polegadas e é sensível ao toque. Apesar disso, é preciso bastante treino para se adaptar a usar todas as funções do celular usando só com o dedão. A HTC sabe disso e, por isso, o celular ainda vem com aquela canetinha stylus usada na maioria dos computadores de mão. Ainda mais porque o sistema operacional do celular é o Windows Mobile 6, que têm ícones pequenos no botão Iniciar. Para digitar um endereço de um site ou uma mensagem SMS, por exemplo, você precisa escrever o texto em um teclado virtual. Dá para configurar as teclas para um tamanho minúsculo – que é quase impossível de usar sem a caneta – e outro um pouco maior. É difícil, mas com o tempo, as pessoas que têm dedos mais finos conseguem digitar um texto nesse teclado sem a caneta. A sensibilidade da tela também não ajuda. É preciso pressionar com certa força e apenas com a ponta do dedo para conseguir acionar uma tecla com precisão. Até você se acostumar, acionar o cubo 3D, por exemplo, é uma verdadeira luta. O fato de o celular rodar Windows é uma vantagem porque todo mundo está acostumado com o sistema. Ele ainda vem com Word, Excel e o PowerPoint. Dá para editar textos e criar tabelas. Mas o PowerPoint só serve para a ler as apresentações. Se você tem um e-mail do Hotmail, Yahoo! ou Gmail, é muito fácil configurar o celular para receber e enviar mensagens pelo aparelho. O HTC Touch não funciona em 3G, tecnologia que permite navegar na internet com maior velocidade pela rede de celular. Mas esse problema é amenizado porque ele se conecta à internet sem fio (Wi-Fi), uma raridade dos celulares no Brasil. Você consegue entrar na internet pelo telefone quando estiver em aeroportos, hotéis, restaurantes, cafés e lan houses que tenham Wi-Fi. O HTC Touch é um dos telefones que misturam funções de computador com um dos designs mais bonitos. Ele não tem aquele teclado grandão que dá um aspecto de tijolo e ainda é fino (1,39 cm). Mas, claro, de iPhone ele só tem o charme. FICHA TÉCNICA TOUCH HTC VANTAGENS | Design bonito, Wi-Fi, Windows Mobile e botões de acesso rápido. DESVANTAGENS | Cubo 3D pouco útil, não tem 3G e lento para carregar os programas. PREÇOS | R$ 1.300 (sugerido), sem planos. Pela Claro, R$ 1.399 no pré-pago. No pós-pago, de R$ 1.349 a R$ 399, conforme o plano.