Financial Times integra equipes de jornalismo online e impresso Para atender às novas demandas do jornalismo em tempo real, o jornal britânico Financial Times inaugura nesta semana, no dia 1º, uma redação multimídia que integrará as equipes de jornalismo impresso e online. O processo de reestruturação do jornal, que também afeta jornais em vários países do mundo, inclusive no Brasil, exigiu o corte de 50 vagas e mudanças no horário de atuação dos jornalistas, que passam a entrar mais cedo na redação (no período da manhã). A informação é do também britânico Guardian, para o qual executivos do FT disseram que a consolidação das equipes de jornalismo online e impresso tem por objetivo atender "às demandas da era digital." O processo de reestruturação do FT começou em julho passado (veja link com a história abaixo), com o anúncio de um corte de 10% na equipe editorial, que resultou nas 50 demissões. O FT, contudo, não está sozinho neste processo de unificação, já que o the Daily Telegraph deve ter uma redação multimídia montada e em operação até o fim do próximo mês.