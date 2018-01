Financial Times une redação e internet O jornal britânico Financial Times, um dos principais periódicos especializados em economia no mundo, anunciou ontem a fusão das suas equipes da área editorial e de internet. Com isso, deve cortar cerca de 50 empregos, ou 10% da força de trabalho nessas áreas. A empresa também anunciou que vai promover melhoras em sua estrutura de produção. Segundo a direção do jornal, já foi apresentado um plano de demissão voluntária e será iniciado um período de consulta de 30 dias com o Sindicato dos Jornalistas da Inglaterra para que os cortes sejam os menores possíveis. "O Financial Times foi pioneiro na integração entre as redações impressa e online", disse o editor do jornal, Lionel Barber, em um comunicado. "Agora, precisamos dar o próximo passo." As demissões vão afetar repórteres, equipe de produção, editores e pessoal de apoio, disse um porta-voz da empresa. Como parte da renovação da produção do Financial Times, o jornal pode agora publicar páginas impressas e na internet com a mesma plataforma editorial. A companhia também planeja reduzir as diferenças entre suas várias edições e pretende treinar os jornalistas para que possam desenvolver suas "habilidades multimídia".