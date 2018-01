Finep anuncia R$ 4 milhões para projetos de software A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), agência de fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia, lançou chamada pública para apoio a projetos inovadores em software. Os interessados devem encaminhar propostas até o dia 11 de setembro, por meio eletrônico, ou 12 de setembro, para meio impresso. Segundo a Finep, o objetivo do edital é apoiar projetos inovadores de desenvolvimento de software, realizados em conjunto por empresas e instituições científicas e tecnológicas de acordo com as diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce). O total de recursos é de R$ 4 milhões, originários do Fundo Setorial de Tecnologia da Informação (CT-Info).