Finep deve ter orçamento recorde de R$ 2,8 bi em 2008 A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) deve ter orçamento de R$ 2,8 bilhões em 2008, montante 47% superior ao total previsto para encerrar 2007, de R$ 1,9 bilhão. Será o maior orçamento da história da instituição, desde sua criação em 1967, segundo o presidente da financiadora, Luis Fernandes. Ainda de acordo com o executivo, em 2010, a Finep deve atingir orçamento de R$ 4 bilhões. Sobre o orçamento do ano que vem, Fernandes explicou que a proposta orçamentária já foi enviada pelo governo ao Congresso e deve ser aprovada ainda este ano. "Nós esperamos que sim. O projeto está em trâmite acelerado", afirmou. O presidente considerou que a equipe econômica do governo está interessada em capitalizar a agência devido ao interesse estratégico da União em projetos de inovação tecnológica. "A política industrial trouxe o tema da inovação para o coração do desenvolvimento, incluindo a idéia de que a inovação garante a sustentabilidade ao esforço de desenvolvimento. Isso conduz a uma nova centralidade à área de ciência e tecnologia como um todo, e em particular à Finep", disse. Como exemplo desse interesse, Fernandes comentou que há o compromisso, junto à equipe econômica, por uma redução progressiva na reserva de contingenciamento com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), até a eliminação total do contingenciamento em 2010.