Finlândia aposta em SMS contra vandalismo em banheiros

Na tentativa de diminuir o vandalismo em dependências públicas, o governo finlandês implantou um sistema que exige que o usuário peça autorização via mensagem de texto (SMS) de seu celular para utilizar um banheiro público. De acordo com o site The Register, o sistema chamado de SMS Lock System foi implantando em banheiros dispostos na estrada Highway One no início de fevereiro. As portas de diversas dependências foram travadas e agora exibem uma mensagem que solicita ao usuário o envio de uma mensagem com a palavra OPEN (abrir) para um determinado número. A ligação custa o envio de uma mensagem SMS normal e, em poucos segundos, a porta do banheiro é aberta. Com isto, os administradores da rodovia passam a ter um controle mais forte, com hora e número de telefone, dos usuários de seus banheiros, o que coíbe o vandalismo e permite identificar os responsáveis. Embora esta seja o primeiro serviço do gênero, não é o primeiro uso de mensagens SMS relacionados a banheiros. Em 2007 foi lançado, em Londres, um serviço que permite aos moradores e visitantes da cidade localizar os banheiros públicos mais próximos enviando a palavra "toilet" para determinado número. As informações são da agência Magnet.