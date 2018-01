Fino, MacBook Air cabe em um envelope

Quando Steve Jobs anunciou que "o computador mais fino do mundo cabe num envelope de escritório" e a imagem de um envelope surgiu na telona, o público riu. Era verdade. Jobs pegou um envelope pardo de cima da mesa e tirou mais uma jóia de sua coleção de produtos finos. Fechado, o MacBook Air mede entre 0,4 e 1,9 cm de espessura, um feito invejável. O produto já pode ser encomendado nos EUA e chegará às lojas em fevereiro. No Brasil, provavelmente em março. É o único produto lançado este ano que deve chegar por aqui. Mas ele substituirá o computador da casa? A empresa diz que não, que o fez mirando o público que viaja bastante, pois suas especificações técnicas o transformam em um aparelho prático e funcional. Mas ele também é potente, com processador dual core de 1,8 GHz e boa quantidade de memória RAM - 2 gigabytes. A tela é de 13 polegadas, com resolução de 1.280x800 pontos, e o teclado tem teclas bem separadas e iluminação LED. Outro forte é o trackpad (aquele sensor que substitui o mouse), em que é possível fazer os mesmos movimentos com os dedos do iPhone, para ampliar e rotacionar fotos e texto, passar gráficos e páginas e correr sites de internet para cima e para baixo. Microfone e câmeras são sutilmente embutidos. O Air é o primeiro artefato ecologicamente correto da empresa. Depois de liderar a lista das empresas menos verdes de acordo com o Greenpeace, o notebook vem em alumínio reciclável, não contém nem arsênico, nem mercúrio. Mas parece que não foi suficiente para o grupo ambientalista (http://tinyurl.com/2xnyts). Entre os pontos fracos, está o disco rígido de apenas 80 GB – pouco para os padrões atuais. Fica a impressão de que a Apple economizou no HD do Air para estimular as vendas do seu disco rígido externo, o Time Capsule, que faz backup automático sem fio (leia na página ao lado). O MacBook Air também não vem com gravador de DVD, mas pode-se utilizar o computador principal para ler e gravar DVDs ou conectar um pequeno gravador portátil, da própria Apple. É bom lembrar também que será possível baixar filmes pelo iTunes, fechando o ciclo. E boa parte dos softwares da empresa estão online. Finalmente, o Air tem apenas uma entrada USB. Isso é um problema? Não necessariamente, pois dificilmente alguém utiliza mais de uma entrada USB quando em movimento e, em casa, é possível conectar um adaptador com várias entradas USB. Um ponto polêmico é a bateria, que é selada e só pode ser trocada em uma loja da Apple. Mas, salvo exceções, ela durará em torno de 3 a 4 anos, quando provavelmente o usuário já estará pensando em trocar de máquina. Ou seja, o MacBook Air é uma boa opção para quem precisa de um notebook muito leve, mas potente. Mas exige alguns equipamentos periféricos ou uma máquina principal para cumprir sua função. Mas o maior obstáculo para que o computador mais fino do mundo se torne um grande sucesso é o preço. Nos EUA, custará US$ 1.800 (no Brasil, R$ 6.500). É caro, mas não tanto se comparado com os outros notebooks pequenos e leves concorrentes. O Dell XPS custa US$ 2.100, mas no site americano da Dell está em promoção por US$ 1.500. Já o Sony TZ25 custa a partir de US$ 2.100 no site da Sony. Se o lançamento de um laptop muito fino e leve, mas bem potente, forçar outros fabricantes a correrem atrás do prejuízo, a Apple terá, novamente, feito sua parte, como no caso do iPod e do iPhone. ALEXANDRE MATIAS