Fiocruz descarta gripe suína em 5 pacientes monitorados Das nove amostras de sangue de pessoas que podem ter contraído a gripe suína e que estão sendo analisadas pelos laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz (IOC-Fiocruz), cinco deram resultado negativo. De acordo com a entidade, as outras quatro ainda estão sendo analisadas e devem ficar pronta em no máximo 48 horas.